Απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες θα επιβληθεί από απόψε στην πόλη της Νέας Υόρκης, λόγω των αναταραχών στις διαδηλώσεις για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόντ, ανακοίνωσε μέσω του Twitter ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάζιο.

«Μίλησα με τον κυβερνήτη (της Πολιτείας της Νέας Υόρκης) Άντριου Κουόμο και για την ασφάλεια όλων, αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε απαγόρευση της κυκλοφορίας στην πόλη απόψε: θα ξεκινήσει στις 23.00 και θα αρθεί στις 5 το πρωί», τοπική ώρα, ανέφερε ο δήμαρχος.

Η Νέα Υόρκη ακολουθεί έτσι το παράδειγμα περίπου άλλων 40 πόλεων που αποφάσισαν επίσης να απαγορεύσουν την κυκλοφορία τη νύχτα.

