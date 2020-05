Η Κόστα Ρίκα γράφει ιστορία στην Κεντρική Αμερική και γίνεται η πρώτη χώρα που επιτρέπει τους γάμους ομοφυλοφίλων, έπειτα από μία δικαστική απόφαση ορόσημο, που ελήφθη τα μεσάνυχτα.

Το συνταγματικό δικαστήριο αποφάσισε τον Αύγουστο του 2018 ότι η απαγόρευση του γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου ήταν αντισυνταγματική και έδωσε στο κοινοβούλιο 18 μήνες διορία για να νομοθετήσει, διαφορετικά η διάταξη θα ακυρωθεί αυτόματα.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, περισσότεροι από 20 νομοθέτες προσπάθησαν να καθυστερήσουν την απόφαση αυτή, αλλά το μέτρο απέτυχε και η απαγόρευση καταργήθηκε τα μεσάνυχτα.

Προς τo παρόν όμως τα ζευγάρια θα πρέπει να επιλέξουν διαδικτυακούς γάμους λόγω των περιορισμών του κορωνοϊού.

«Η Κόστα Ρίκα γιορτάζει σήμερα: η ισότητα των γάμων έχει γίνει πραγματικότητα στη χώρα - η πρώτη στην Κεντρική Αμερική!» ανέφερε η Διεθνής Ένωση Λεσβιών, Ομοφυλοφίλων, Bisexual, Τρανς και Ίντερσεξ (ILGA) σε ένα tweet.

«Χαιρόμαστε μαζί σας: συγχαρητήρια σε όλους εκείνους που εργάστηκαν τόσο σκληρά για να συμβεί αυτό!» έγραψαν.

