Χιλιάδες κάτοικοι της κομητείας Μίντλαντ στο Μίσιγκαν εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, καθώς δύο φράγματα κατέρρευσαν, μέσα σε λίγες ώρες, και οι αρχές προειδοποιούν πως η περιοχή κινδυνεύει να βυθιστεί κάτω από το νερό.

Η κυβερνήτης του Μίσιγκαν Γκρέτσεν Γουίτμερ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την υπερχείλιση νερού που προκάλεσε τμηματική κατάρρευση στα φράγματα Edenville και Sanford, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters. Η καταστροφή ακολούθησε την έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών και αμέσως ζητήθηκε από τους κατοίκους των γύρω περιοχών να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

«Στις επόμενες 12 με 15 ώρες, κεντρικές περιοχές του Μιντλαντ μπορεί να είναι κάτω από 2,7 μέτρα νερό», ανακοίνωσε η κυβερνήτης σε συνέντευξη τύπου. «Περιμένουμε μια ιστορική άνοδο της στάθμης», προειδοποίησε χαρακτηριστικά.

«Αν έχετε κάποιον συγγενή ή αγαπημένο που ζει σε άλλη περιοχή της πολιτείας, πηγαίνετε εκεί τώρα. Αν δεν έχετε, κατευθυνθείτε στα καταφύγια που έχουν ανοίξει σε όλη την κομητεία», είπε η Γουίτμερ. Οι αρχές συμβουλεύουν τους κατοίκους να μετακινηθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, όσο πιο ανατολικά ή δυτικά του ποταμού Tittabawassee μπορούν να φτάσουν.

DAM BURST: Residents who live along two lakes and a river in Michigan urged to evacuate after dam fails following days of heavy flooding across parts of the Midwest. https://t.co/EwlVQl6Fdm pic.twitter.com/HfDKWkulDz