«Τώρα έχουμε την ευκαιρία να οικοδομήσουμε τον κόσμο καλύτερα από το παρελθόν και να συνεργαστούμε για ένα υγιές, δίκαιο, ειρηνικό και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους» είπε σε μήνυμα του ο γ.γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Πολυμέρειας και Διπλωματίας για την Ειρήνη, ο Αντόνιο Γκουτέρες επισήμανε πως «Σε αυτή την καίρια στιγμή για τη διεθνή συνεργασία, σε αυτό το επετειακό έτος της 75ης επετείου των Ηνωμένων Εθνών, ας προσπαθήσουμε μαζί να υλοποιήσουμε το όραμα των ιδρυτών μας για ένα υγιές, ισότιμο, ειρηνικό και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους».

Ξεκινώντας το μήνυμά του ο Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε την πανδημία του κορωνοϊού ως την απόλυτη παγκόσμια πρόκληση και τόνισε ότι αποτελεί μία τραγική υπενθύμιση για το πόσο στενά συνδεδεμένοι είμαστε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε, την εποχή αυτή της κρίσης του κορωνοϊού τη μεγαλύτερη διεθνή πρόκληση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σημείωσε ότι πρέπει «να αντλήσουμε τα κατάλληλα διδάγματα για τις αδυναμίες και τις ανισότητες που έχει αποκαλύψει ο ιός και να κινητοποιήσουμε επενδύσεις στην εκπαίδευση, τα συστήματα υγείας, την κοινωνική προστασία και την ανθεκτικότητα».

Τόνισε δε την ανάγκη «να εργαστούμε μαζί ως μία ανθρώπινη οικογένεια» για την καταπολέμησή του.

Multilateralism is about confronting shared threats like #COVID19 and seizing opportunities together.



We now have the chance to build back better than in the past, and work together for a healthy, equitable, peaceful and more sustainable future for all.#DiplomacyDay pic.twitter.com/Dp8H1L9aZW