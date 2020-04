Με νέο μήνυμά του μέσω Twitter ο πάπας Φραγκίσκος εμψυχώνει τους πιστούς για την έξοδο από την πανδημία.

Σε μήνυμά του ο ποντίφικας καλεί όλους να προσευχηθούν για εκείνους που παίρνουν τις αποφάσεις και εκείνους που παλεύουν στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

«Ας προσευχηθούμε μαζί για τους ηγέτες των κυβερνήσεων, τους επιστήμονες και τους πολιτικούς που αρχίζουν να μελετούν μία έξοδο από την πανδημία, αν και οι «συνέπειές της» έχουν ήδη φανεί.

Μακάρι να βρουν τον σωστό δρόμο, πάντα για το καλό των ανθρώπων» έγραψε σε ανάρτησή του ο πάπας Φραγκίσκος.

Let us #PrayTogether for government leaders, scientists and politicians who are beginning to study a way out of the pandemic, though its "aftermath" has already begun. May they find the right way, always for the good of their people.