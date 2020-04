Για πρώτη φορά, περισσότεροι από 550 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Βρετανία, μέσα σε διάστημα 24 ωρών, από τον νέο κορωνοϊό.

Η Βρετανία κατέγραψε σε μία ημέρα 563 νέους θανάτους ασθενών που είχαν προσβληθεί από τον νέο κορωνοϊό, ένα νέο ρεκόρ που σηματοδοτεί την επιτάχυνση του ρυθμού διασποράς του ιού, με το σύνολο των νεκρών στη χώρα να υπερβαίνει πλέον τους 2.000, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Από την αρχή της πανδημίας, οι υγειονομικές αρχές έχουν καταγράψει 2.352 θανάτους ασθενών σε νοσοκομεία και σχεδόν 30.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα, συγκεκριμένα 29.474 κρούσματα, δηλαδή 4.324 επιπλέον.

UPDATE on coronavirus (#COVID19) testing in the UK:



As of 9am 1 April, a total of 152,979 people have been tested of which 29,474 tested positive.



As of 5pm on 31 March, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 2,352 have sadly died. pic.twitter.com/IUqkO6W3Dx