Έναν πολύ γλυκό και δημιουργικό τρόπο βρήκε η Ντόλι Πάρτον για να περάσει τον ελεύθερο χρόνο της εν μέσω της κρίσης του κορωνοϊού.

Η 74χρονη τραγουδοποιός διαβάζει παραμύθια online για τα παιδιά. Και θα το κάνει για τις επόμενες 10 εβδομάδες.

Με τον τίτλο της εκπομπής της να είναι «Καληνύχτα με τη Ντόλι» η νέα διαδικτυακή σειρά για τα παιδιά ξεκινά την Πέμπτη με το πρώτο επεισόδιο.

"Goodnight With Dolly" Coming April 2! @DollyParton and @DollysLibrary are excited to present a new weekly read-aloud video series with the #BookLady pic.twitter.com/1adtJUs3cd