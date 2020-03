Η αστυνομία της Αυστραλίας αναζητά δύο άνδρες που έκλεψαν μεγάλες ποσότητες χαρτιού υγείας.

Η Αστυνομία της Νότιας Νέας Ουαλίας, έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες των ανδρών από τις κάμερες που κατέγραψαν την κλοπή στο νοτιοδυτικό Σίδνεϊ το Σαββατοκύριακο.

Οι αρχές αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες πήγαν σε τέσσερα σούπερ μάρκετ και είχαν πρόσβαση σε αποθηκευτικούς χώρους μεταξύ 19:00 και 20:30 την Κυριακή.

