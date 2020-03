Σε αυτοπεριορισμό λόγω κορωνοϊού ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Frans Timmermans τέθηκε σε απομόνωση στο σπίτι του, όπου και θα παραμείνει μέχρι και τις 20 Μαρτίου.

Την απόφαση αυτή έλαβε ως μέτρο πρόληψης μετά από συνάντηση που είχε με Γάλλο υπουργό, ο οποίος στη συνέχεια βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό.

Συγκεκριμένα, ο Timmerman στις 6 Μαρτίου είχε συναντηθεί με τον Γάλλο υπουργό αρμόδιο για την οικολογική μετάβαση, ο οποίος νοσεί από τον ιό.

Ωστόσο, διευκρινίστηκε ότι ο αντιπρόεδρος δεν έχει κανέναν σύμπτωμα και, όπως αναφέρει, «αισθάνεται υπέροχα».

