Οι Ιταλοί είναι εδώ και λίγη ώρα υποχρεωμένοι να παραμείνουν στο σπίτι και να αποφεύγουν όλες τις άσκοπες μετακινήσεις καθώς τα μέτρα απομόνωσης επεκτάθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα για να σταματήσουν τη διάδοση του κοροναϊού.

Μέσω κυβερνητικού διατάγματος που υπογράφηκε τη Δευτέρα το βράδυ τίθενται σε εφαρμογή αυστηροί περιορισμοί μέχρι τις 3 Απριλίου.

Λίγο μετά την ανακοίνωση για την ολική καραντίνα σε όλη τη χώρα, οι Ιταλοί έσπευσαν μέσα στη νύχτα στα σούπερ μάρκετ στα οποία σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές.

Το Afp κάνει λόγο για επιδρομή στα σούπερ μάρκετ της Ρώμης και της Νάπολης. Υπάλληλοι βρίσκονταν στην είσοδο των σούπερ μάρκετ για να ρυθμίζουν την είσοδο των καταναλωτών, οι οποίοι έκαναν με ηρεμία ουρά έξω από τις πόρτες με τα καρότσια τους.

Πατάτες, μπισκότα, γάλα, ζάχαρη αλλά και σαπούνια και αντισηπτικά φεύγουν πρώτα από τα ράφια, σαν σε καιρό πολέμου, δήλωσε ένας καταστηματάρχης που ρωτήθηκε από το πρακτορείο Ansa.

Οι τίτλοι των ιταλικών εφημερίδων σήμερα είναι χαρακτηριστικοί της κατάστασης: «Η Ιταλία κλειστή», «Όλοι στο σπίτι», «Πλήρης προστασία», «Όλα κλειστά».

Χθες το βράδυ η ιταλική κυβέρνηση εξέδωσε συγκεκριμένη διευκρίνιση για τα σούπερ μάρκετ, τονίζοντας ότι θα παραμείνουν ανοικτά και θα ανεφοδιάζονται «τακτικά», ενώ συνέστησε στους πολίτες να «μην σπεύδουν να προμηθευτούν τρόφιμα ή είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία μπορούν να αγοράσουν τις επόμενες ημέρες».

I troppi film Americani hanno fatto male alla gente.

Non è la fine del mondo #ItaliaZonaRossa pic.twitter.com/VLvrVuw7Nu — edoardo tacconi 🇮🇹 (@edoardotacconi) March 10, 2020

- Eh ma pensa quanto sono deficienti i francesi che travestiti da puffi si sono radunati al grido “noi al coronavirus gli puffiamo in faccia”



Qualche ora più tardi, in piena notte, raduno degli italiani ai #Carrefour.



Ok.

#10marzo #ItaliaZonaRossa #restiamoacasa #supermercati pic.twitter.com/uUpBujgjFh — αɴɢe (@angevetrano) March 10, 2020

Από την Τρίτη, οι μετακινήσεις του πληθυσμού της Ιταλίας των 60 εκατομμυρίων είναι σοβαρά περιορισμένοι. Τα ταξίδια επιτρέπονται μόνο για επείγουσες καταστάσεις εργασίας και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή για λόγους υγείας. Τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με Covid-19 δεν πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για κανένα λόγο, ενώ όποιος εμφανίζει πυρετό ή αναπνευστικά συμπτώματα καλείται να παραμείνει στο σπίτι και να περιορίσει την κοινωνική επαφή.

Για να αποφευχθούν τα ταξίδια που σχετίζονται με την εργασία, οι δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες κλήθηκαν να δώσουν άδεια στο προσωπικό τους. Το διάταγμα απαγορεύει όλες τις μορφές συγκεντρώσεων σε δημόσιους χώρους ή χώρους ανοιχτούς στο κοινό.

Αθλητικά γεγονότα όλων των επιπέδων και των κλάδων ακυρώθηκαν ενώ οι πισίνες, τα ιαματικά λουτρά, οι αθλητικές αίθουσες και τα κέντρα ευεξίας δεν πρέπει να λειτουργούν και τα χιονοδρομικά κέντρα στη χώρα είναι κλειστά.

00:40 Empty shelves and long queues at a supermarket in Rome, Italy after the #COVID2019 nationwide quarantine was announced pic.twitter.com/GrqgSQY2am — charmaine (@lucky_charm_07) March 9, 2020

Τα μπαρ και τα εστιατόρια επιτρέπεται να ανοίγουν μόνο μεταξύ 6 π.μ. και 6 μ.μ. και μόνο εάν είναι δυνατόν να διατηρηθεί απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου μεταξύ των πελατών. Όλα τα μουσεία και οι πολιτιστικοί χώροι κλείνουν καθώς και τα νυχτερινά κέντρα, οι κινηματογράφοι, τα θέατρα και τα καζίνο, τα οποία έκλεισαν από το Σαββατοκύριακο.

Ενώ τα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν ανοικτά, τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα θα πρέπει να κλείσουν τις αργίες και την ημέρα πριν από τις επίσημες αργίες. Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια είναι κλειστά και όλες οι εξετάσεις ακυρώνονται.

Οι εκκλησίες θα μείνουν ανοιχτές, εφ 'όσον οι άνθρωποι μπορούν να μείνουν ένα μέτρο μεταξύ τους - αλλά τελετές όπως οι γάμοι και οι κηδείες απαγορεύονται.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε δήλωσε χθες ότι τα μέτρα περιορισμού που ισχύουν στην Λομβαρδία, στο Βένετο και στην Εμίλια Ρομάνια, στο εξής θα εφαρμόζονται σε όλη την χώρα.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να επιβάλουμε θυσίες σε όλους τους πολίτες. Το μέτρο αυτό ονομάζεται "εγώ μένω σπίτι"», πρόσθεσε. «Είναι η στιγμή της ευθύνης, θα πρέπει να αποφεύγονται οι μετακινήσεις πολιτών σε όλη την χώρα, εκτός αν υπάρχουν λόγοι υγείας, επαγγελματικές ανάγκες που πρέπει να αποδεικνύονται και άλλες έκτακτες ανάγκες» , είπε ο Τζουζέπε Κόντε.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός, παράλληλα, τόνισε: «Πρέπει να παρέμβουμε για να προστατέψουμε τους ασθενέστερους και πιο ευάλωτους πολίτες» και εξήγησε ότι σταματά και το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της ιταλiκής Α' Εθνικής.

Μέχρι τις 3 Απριλίου, τέλος, θα μείνουν κλειστά όλα τα σχολεία και πανεπιστήμια της χώρας.