Για χυδαία υποκρισία κατηγορεί την Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα ο εκπρόσωπος του Τούρκου προέδρου, Φαχρετίν Αλτούν, ο οποίος, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο προσφυγικό, διαμηνύει πως το πρόβλημα δεν είναι μόνο της Τουρκίας, πως η χώρα του έχει χάσει την υπομονή της στην κενή ρητορική των εταίρων, όμως παραμένει ανοιχτή σε μία σοβαρή συνεργασία.

«Αλλάξαμε την πολιτική μας και δεν θα εμποδίζουμε τους πρόσφυγες να φεύγουν από την Τουρκία» αναφέρει ο ίδιος, προσθέτοντας: «Κάποιοι από τους πρόσφυγες αποφάσισαν να φύγουν, μετά την αλλαγή της πολιτικής μας. Ο αριθμός αυτών που έφυγαν από την Τουρκία για την Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες ανέρχεται στις 80.888. Αριθμός που ενδέχεται να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες».

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως η Τουρκία δεν πρόκειται να αποδεχτεί επιπλέον πρόσφυγες από την επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας, σημειώνοντας πως «η Ευρώπη και οι άλλοι πρέπει να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση της τεράστιας αυτής πρόκλησης. Δεν προτιθέμεθα να το κάνουμε μόνοι μας».

We view outside criticism of our refugee policy with a sense of incredulity! Those who fight over what to do with a few thousand refugees dare criticize a country with 3.7 million refugees for saying “enough is enough.” The rampant hypocrisy is disingenuous and shameful!