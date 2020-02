Τρεις μπαμπουίνοι δραπέτευσαν από εργαστήριο στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας προκαλώντας αναστάτωση στους δρόμους της πόλης.





Πλάνα που διέρρευσαν στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τους μπαμπουίνους να τρέχουν δίπλα σε αυτοκίνητα και τους περαστικούς να κοιτάνε με απορία. Το Royal Prince Alfred Hospital επιβεβαίωσε στα Μέσα ότι τα ζώα δραπέτευσαν. Ένας υπάλληλος ανέφερε στη Sydney Morning Herald ότι τα ζώα χρησιμοποιούνται σε έρευνες για τη διατροφή και την άσκηση.

Στο Twitter, η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε ότι αστυνομικοί και εξειδικευμένο προσωπικό έθεσαν την κατάσταση «υπό έλεγχο». Δεν είναι η πρώτη φορά που μπαμπουίνοι καταφέρνουν να αποδράσουν. Το 2018 τέσσερις μπαμπουίνοι δραπέτευσαν από εργαστήριο βιοϊατρικών ερευνών στο Σαν Αντόνιο.

#BREAKING: Three baboons, which had been on the loose in Sydney's inner-west after escaping a medical facility, have been captured by handlers from Taronga Zoo. #9News pic.twitter.com/fByH0Y5sr3