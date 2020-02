Οι οικογένειες με παιδιά είναι από τα πιο μεγάλα και προσοδοφόρα target group των τουριστικών γραφείων, αλλά αυτό καθόλου δεν ενδιαφέρει τον σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον της Virgin, που ετοιμάζει κρουαζιέρες αποκλειστικά για ενηλίκους.

Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος θέλει να επεκτείνει την αυτοκρατορία του και λανσάρει το πρώτο κρουαζιερόπλοιο της Virgin Voyages με το όνομα Scarlet Lady, στο οποίο θα απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε παιδιά και εφήβους. Για να περάσει κανείς την μπουκαπόρτα της «πλωτής πολιτείας» του Μπράνσον, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών.

«Συνδυάσαμε τον ευφυέστατο σχεδιασμό με το επικό όραμα των Virgin Voyages για να δημιουργήσουμε μια νέα εκδοχή της πολυτέλειας. Αυτό μας κάνει τόσο διαφορετικούς», είπε ο CEO της Virgin Voyages, Τομ ΜακΆλπιν. «Είτε θέλουν να κοιμηθούν όλη την ημέρα, να χαιρετήσουν τον Ήλιο με γιόγκα την αυγή, ή να παρτάρουν όλη τη νύχτα, οι επιβάτες μας θα μπορούν να ζήσουν τις επιθυμίες τους στην Scarlet Lady».

Πάνω στο κατάστρωμα, οι επιβάτες θα μπορούν να απολαμβάνουν όλες τις ανέσεις ενός υπερπολυτελούς πλοίου - καζίνο, πισίνες, extreme sports, νυχτερινά κλαμπ, 24ωρα μπαρ - αλλά και μερικές που δεν συνηθίζονταν ως τώρα σε κρουαζιερόπλοια, όπως στούντιο για τατουάζ.

