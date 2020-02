Ένας πατέρας στην Φλόριντα πυροβόλησε και σκότωσε την σύζυγο και τα δυο παιδιά τους, πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του και βάλει τέλος στην ζωή του.

Το έγκλημα έχει σοκάρει συγγενείς, φίλους και όλη την τοπική κοινότητα όπου διέμενε η οικογένεια του Ezequiel Almodovar, καθώς την περασμένη Τρίητη είχαν κάνει όλοι μαζί ένα ταξίδι στο Disney's Animal Kingdom της Bay Lake, και τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία.

«Οικογενειακές στιγμές...το χρειαζόμασταν. Χωρίς σχολείο, χωρίς δουλειά, χωρίς ενήλικες ευθύνες, απλώς χρόνος με την οικογένεια και να απολαμβάνει την ζωή μέσα από τα μάτια των παιδιών σου. Σ' αγαπώ μωρό μου», είχε γράψει ο 39χρονο πατέρας σε ανάρτηση στο Facebook, όπου είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία με την σύζυγό του, Marielis Soto-Almodovar, 38, και τους γιους τους Ezequiel Jr., 16, και Gabriel, 12.

Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι ήταν εκείνο που όπλισε το χέρι του, καθώς το ζευγάρι έδειχνε να μην έχει προβλήματα. Την υπόθεση περιπλέκουν ακόμη περισσότερο άλλες κατά καιρούς αναρτήσεις του 39χρονου, στις οποίες εκφράζει συνεχώς την αγάπη για την σύζυγό του και πόσο περήφανος είναι για τα παιδιά τους.

Στις 14 Φεβρουαρίου, την Γιορτή των Ερωτευμένων, είχε δημοσιεύσει ένα κολάζ από φωτογραφίες με την 38χρονη Marielis, γράφοντας στην λεζάντα: «Χρόνια πολλά στον παντοτινό Βαλεντίνο μου, την Marielis Soto-Almodovar. Σήμερα είναι μια ημέρα αγάπης, αλλά εμένα δεν μου φτάνουν οι μέρες για να σου δείξω πόσο σ' αγαπώ και πόσα σημαίνεις για εμένα, σήμερα και κάθε μέρα!!!! Πάντα ήσουν εδώ για μένα και ελπίζω να μπορέσω να συνεχίσω να σου δείχνω την αγάπη που σου αξίζει, αγάπη μου...θα σε αγαπώ για πάντα!!!!».

Οι αρχές εντόπισαν τα τέσσερα μέλη της οικογένειας νεκρά μέσα στο σπίτι τους, μετά από ειδοποίηση συγγενών τους που δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί τους για μέρες και ανησύχησαν. Την Πέμπτη, δυο ημέρες μετά το οικογενειακό ταξίδι τους, η αστυνομία πήγε στο σπίτι τους, όπου εντόπισε τέσσερα πτώματα.

«Όλοι τους είχαν πυροβοληθεί, ένας ενήλικος άντρας, μια ενήλικη γυναίκα και δυο έφηβα αγόρια. Στην προκαταρκτική έρευνα διαπιστώσαμε πως ο άντρας είχε πυροβολήσει τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και μετά τον εαυτό του. Το εξετάζουμε ως υπόθεση δολοφονίας- αυτοκτονίας», είπε ο σερίφης σε επίσημη συνέντευξη τύπου.

UPDATE: Sheriff Mina says this was a murder-suicide. A customs and border protection agent assigned to the Orlando airport shot his family, a woman and two children, then turned the gun on himself. @WFTV pic.twitter.com/MPeHHM4ON0