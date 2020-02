Δεκάδες γυναίκες διαδήλωσαν την Τρίτη μπροστά από το προεδρικό μέγαρο στο Μεξικό έπειτα από τη δολοφονία ενός 7χρονου κοριτσιού, που προκάλεσε οργή και αγανάκτηση στη χώρα που μοιάζει ωστόσο να έχει συνηθίσει τη βία.

Η ανακάλυψη του πτώματος του κοριτσιού που έφερε εμφανή σημάδια βασανιστηρίων στην πόλη Τλαουάκ, στα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας, έπειτα από τη δήλωση της εξαφάνισης της μικρής την 11η Φεβρουαρίου, προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες στο σχολείο όπου φοιτούσε όταν παραδόθηκε η σορός στην οικογένειά της, αλλά και γενικότερα στο διαδίκτυο.

Ντυμένες στα μαύρα κι ορισμένες με καλυμμένο πρόσωπο, μπροστά από το προεδρικό μέγαρο, οι διαδηλώτριες αξίωσαν να τερματισθεί η ατιμωρησία των υπευθύνων και να σταματήσει η βία κατά των γυναικών. Με συνθήματα όπως «βιάζουν τις γυναίκες, αλλά προστατεύουν τα μνημεία», «κυρίες και κύριοι μην αδιαφορείτε, σκοτώνουν τις γυναίκες μέρα μεσημέρι» και «οι γυναικοκτονίες είναι κρατικό έγκλημα», οι διαδηλώτριες αξίωσαν από τον πρόεδρο Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ (AMLO) να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στις γυναίκες και την ασφάλειά τους.

Women protest in Mexico for the murder of a 7-year-old girl



Women protested on Tuesday in Mexico's presidential residence for the murder of a seven-year-old girl in the Mexican capital, a case that generated anger and outrage. pic.twitter.com/6GtKGUsTwz