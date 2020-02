Με χιτζάμπ εμφανίστηκε η Ιβάνκα Τραμπ κατά την επίσκεψή της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκαλώντας νέες επικρίσεις κι αντιδράσεις.

Η κόρη και ειδική σύμβουλος του προέδρου Τραμπ έφτασε στα ΗΑΕ το περασμένο Σάββατο, προκειμένου να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Φόρουμ γυναικών στο Ντουμπάι.

The Sheikh Zayed Grand Mosque; a masterpiece of modern Islamic architecture and design.

📷: AP pic.twitter.com/6zrNqhOQpg — Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 15, 2020





Η εμφάνισή της με χιτζάμπ, τύπο μαντήλας που καλύπτει το κεφάλι και το λαιμό αφήνοντας σε πλήρη θέα το πρόσωπο, κατά την ξενάγησή της στο Μέγα Τέμενος του Σεΐχη Ζαγιέντ, προκάλεσε τα καυστικά σχόλια των social media, με πολλούς να την κατηγορούν για υποκριτική υποστήριξη στις μουσουλμάνες, άλλους να της αποδίδουν πως με αυτόν τον τρόπο προωθεί στους μηχανισμούς και τη νοοτροπία που κρατούν τις γυναίκες σε καθεστώς καταπίεσης και παρωχημένων αντιλήψεων, κι άλλους να υπογραμμίζουν πως υποκύπτει σε ένα ρόλο για να ευχαριστήσει τους μουσουλμάνους ηγέτες.

«Όταν ταξιδεύεις τον κόσμο προωθώντας την ισότητα των φύλων - αλλά εσύ κι άλλες τύπισσες καλύπτετε το κεφάλι σας και βγάζετε τα παπούτσια σας...» έγραψε μία από τους χρήστες του Twitter ενώ μία δεύτερη σχολιάζει: «Καλωσήρθες Ιβάνκα στη μακρά λίστα ελεύθερων γυναικών που εκούσια υποστηρίζουν ένα εργαλείο θρησκευτικής υποταγής που φυλακίζει, κακοποιεί και σκοτώνει γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Καλωσήρθες στη μακρά λίστα των ισχυρών γυναικών που με την ισχύ τους προδίδουν άλλες γυναίκες».

When you travel the world promoting gender equality--but you and the other chicks cover your head and remove your shoes-- while the men... well... https://t.co/B7Tzht1srf — Annette G. H. 💎 (@AnnetteGH86) February 16, 2020

Welcome, Ivanka, to the long line of free women who voluntarily don a tool of religious subjugation that gets women beaten, imprisined, and killed all over the world. Welcome to the long line of women w power who betray women without power.



I’m so tired. #FreeFromHijab — Yasmine Mohammed ياسمين محمد 🦋#FreeFromHijab (@YasMohammedxx) February 15, 2020

Δεν ήταν λίγοι, πάντως, οι υποστηρικτές του Τραμπ που έσπευσαν να την υπερασπιστούν, επιμένοντας πως δεν επρόκειτο για κάποιου είδους δήλωση και αποδίδοντας την κίνησή της σε λόγους εθιμοτυπικούς, αλλά και θρησκευτικούς - καθώς επισκεπτόμενη το τζαμί, έπρεπε να συμμορφωθεί στους ισχύοντες κανόνες.

I have to disagree with this one.

In a Church you take off your Hat,

in a Synagogue you have to wear kippa

and in a Mosque you have to cover your hair, not even fully.

It's just a gesture of Respect. — Snake Legacy (@TheSnake303) February 15, 2020

Με πληροφορίες από Independent/designtaxi