Μια αλεπού προκάλεσε ένα μικρό χάος στο βρετανικό κοινοβούλιο, το βράδυ της Πέμπτης, αφού κατάφερε να κάνει βόλτες για ώρα, ξεφεύγοντας από τους αστυνομικούς.

Εργαζόμενοι είδαν το ζώο να μπαίνει στο κτίριο του κοινοβουλίου στο οποίο στεγάζονται τα γραφεία των βουλευτών. Η αλεπού μπήκε σε μία από τις καφετέριες, πέρασε από γραφεία και άφησε κάποια δύσοσμα «ενθύμια» της επίσκεψής της σε κάποιους από τους βουλευτές.

«Έχουμε δει κάποια περίεργα πράγματα στο κοινοβούλιο από το 2017, αλλά αυτό τα ξεπερνά», έγραψε στο Twitter η βουλευτής των Συντηρητικών, Τζούλια Λόπεζ, σχολιάζοντας την εμφάνιση της αλεπούς. Η συνάδελφός της από τους Εργατικούς, Κέρι ΜακΚάρθι δεν χάρηκε τόσο πολύ, αφού στο γραφείο της εντόπισε περιττώματα του ζώου.

Team Lopez: just leaving Westminster office for the night & see a fox climbing escalator into Portcullis House! We have seen some strange things in Parliament since 2017, but this tops it! The Sun are live tweeting the police pursuit @kateferguson4 Let’s hope he is rescued safely