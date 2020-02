Η Κίνα εξέφρασε την όχλησή της προς τον πατέρα του Μπόρις Τζόνσον επειδή ο βρετανός πρωθυπουργός δεν έχει στείλει κάποιο προσωπικό μήνυμα συμπαράστασης προς το Πεκίνο για το ξέσπασμα του κοροναϊού, μετέδωσε σήμερα το BBC.

Ο πατέρας του πρωθυπουργού Στάνλεϊ Τζόνσον συναντήθηκε με τον πρεσβευτή της Κίνας Λιού Σιαομίνγκ και στη συνέχεια μετέφερε με email προς βρετανούς αξιωματούχους τα παράπονα του πρεσβευτή, αλλά κατά λάθος κοινοποίησε το email και στο BBC.

Thank you Mr. Stanley Johnson for expressing your sympathy and support to the Chinese people who are fighting the novel coronavirus. With the support of British friends, we have the confidence and capability to beat the virus! pic.twitter.com/lMz7nOAmoj