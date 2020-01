Τουρκική φρεγάτα εντοπίστηκε να συνοδεύει φορτηγό πλοίο που μετέφερε θωρακισμένα άρματα μεταφοράς προσωπικού στη Λιβύη.

Ειδικότερα, το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκολ» εντόπισε την Τετάρτη, στα ανοιχτά των λιβυκών ακτών, μια τουρκική φρεγάτα η οποία συνόδευε ένα φορτηγό πλοίο που μετέφερε θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού με προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης, όπως ανέφερε σήμερα μια γαλλική στρατιωτική πηγή.

#France:

The carrier Charles de Gaulle spotted a #Turkish frigate accompanying a ship carrying the flag of #Lebanon that docked at the port of #Tripoli It was loaded with heavy machinery and weapons. #Libya #GNA pic.twitter.com/soFfzWcUlk