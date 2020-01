Οργιώδεις είναι οι εργασίες στο εργοτάξιο της Γουχάν όπου ανεγείρεται στον χρόνο - ρεκόρ των έξι ημερών νοσοκομείο 1.000 κλινών για τους ασθενείς του κοροναϊού.

Σε timelapse που δόθηκε στη δημοσιότητα, καταγράφονται οι εργασίες οικοδόμησης που βρίσκονται στην τέταρτη ημέρα.

Το νοσοκομείο που εκτείνεται σε μία περιοχή έξι στρεμμάτων στα προάστια της Γουχάν, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στις 2 Φεβρουαρίου και σε διάστημα μικρότερο της εβδομάδας.

