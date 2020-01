Τα μέλη των ομάδων διάσωσης που εργάζονταν όλη τη νύχτα σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν ανέσυραν 45 ανθρώπους ζωντανούς από κτίρια που έχουν καταρρεύσει μετά τον σεισμό, ανάμεσά τους μια νεαρή μητέρα με την κόρη της.

Σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα που μεταδόθηκαν, μια 35χρονη γυναίκα και η κόρη της ανασύρθηκαν ζωντανές από τα χαλάσματα στην περιοχή Μουσταφά Πασά της επαρχίας Ελαζίγ 28 ώρες ύστερα από τον σεισμό.

Οι διασώστες, που άκουσαν τις φωνές τους, χρειάστηκαν πολλές ώρες για να τις προσεγγίσουν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο σύζυγός της είναι μεταξύ των νεκρών.

SEARCH FOR SURVIVORS: New video shows rescue crews in Elazig, Turkey, pulling a woman from the rubble after a 6.8-magnitude earthquake struck the region, with the death toll rising to 29 as the search for survivors continues. More tonight. https://t.co/PMslZ2zb9O pic.twitter.com/5Oby8NwZZv