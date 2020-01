Μετά από διεθνείς πιέσεις και στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, ο στρατός του Ιράν παραδέχθηκε πως κατέρριψε το αεροσκάφος Boeing 737 της Ukraine International Airlines το οποίο συνετρίβη την Τετάρτη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης σκοτώνοντας όλους τους 176 επιβάτες του.

Την πληροφορία μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση. Στην ανακοίνωση του στρατού επισημαίνεται ότι η κατάρριψη του Boeing οφείλεται «σε ανθρώπινο λάθος», καθώς το αεροσκάφος πετούσε κοντά σε μία ευαίσθητη στρατιωτική περιοχή και θεωρήθηκε «εχθρικό αεροσκάφος». Οι υπεύθυνοι για το συμβάν θα λογοδοτήσουν, τόνιζε η ανακοίνωση.

Από την πλευρά του ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ δήλωσε ότι η συντριβή του Boeing οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος το οποίο έγινε «σε μια περίοδο κρίσης που προκλήθηκε από τον τυχοδιωκτισμό των ΗΠΑ».

Τα θύματα της τραγωδίας ήταν 82 Ιρανοί, 57 Καναδοί, 11 Ουκρανοί και οι υπόλοιποι πολίτες Σουηδίας, Βρετανίας, Αφγανιστάν και Γερμανίας. Η πτήση PS752 της Ukraine Airlines International συνετρίβη νωρίς το πρωί της Τετάρτη δυτικά της Τεχεράνης λίγη ώρα μετά την απογείωσή.

Ένα βίντεο είκοσι δευτερολέπτων, που δείχνει τη στιγμή που ένας πύραυλος χτυπά το αεροπλάνο, έχει διαδοθεί στο Διαδίκτυο από τους ΝΥΤ.

Την Πέμπτη ο Καναδάς πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό είχε εκτιμήσει ότι δεν πρόκειται για ατύχημα. «Έχουμε πληροφορίες από πολλές πηγές» που «αναφέρουν ότι το αεροπλάνο καταρρίφθηκε από ιρανικό πύραυλο εδάφους- αέρος», είχε προσθέσει. «Πιθανόν να μην ήταν σκόπιμο».

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.



My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm