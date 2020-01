Ένα κορίτσι ηλικίας δύο ετών που οι γονείς του πήραν μαζί τους σε αγώνα μπέιζμπολ, στο Χιούστον, χτυπήθηκε στο κεφάλι από μπάλα κατά τη διάρκεια αγώνα και υπέστη μόνιμη εγκεφαλική βλάβη.

Το περιστατικό συνέβη σε αγώνα μεταξύ των ομάδων Houston Astros και Chicago Cubs, και σύμφωνα με τον δικηγόρο Richard Mithoff, το παιδί, του οποίου το όνομα δεν αποκαλύφθηκε, συνεχίζει να νοσηλεύεται με εγκεφαλική κάκωση από τον περασμένο Μάιο. Επίσης λόγω του σοβαρού τραυματισμού, το κορίτσι κινδυνεύει με κρίσεις ενδεχομένως για την υπόλοιπη ζωή της. «Υπέστη βλάβη σε ένα μέρος του εγκεφάλου της και είναι μόνιμη. Ενδεχομένως θα υπόκειται σε κρίσεις και αυτή την στιγμή παίρνει φαρμακευτική αγωγή, και θα παραμείνει μάλλον για όλη την ζωή της. Αυτό μπορεί να λυθεί ή και όχι», είπε ο ίδιος.

