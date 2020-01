Το πτώμα ενός παιδιού βρέθηκε στο σύστημα προσγείωσης αεροπλάνου της Air France την Τετάρτη, στο Παρίσι.



Ειδικότερα, το πτώμα ενός παιδιού ηλικίας περίπου 10 ετών βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης στο σύστημα προσγείωσης αεροπλάνου της Air France που προερχόταν από το Αμπιτζάν σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην σχετική έρευνα που διεξάγεται.

#BREAKING Child found dead at Paris airport in undercarriage of plane from Ivory Coast: source pic.twitter.com/XRpkfbrTz0