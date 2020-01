Η Βουλή της Λιβύης ψήφισε την ακύρωση της στρατιωτικής συμφωνίας με την Τουρκία, σύμφωνα με αναφορές διεθνών ΜΜΕ.

Την ακύρωση της συμφωνίας για στρατιωτική συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA) και της Τουρκίας υπερψήφισε σήμερα η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης, μετέδωσε το δίκτυο Al Arabiya.

Ειδικότερα η Βουλή των Αντιπροσώπων που ελέγχεται από τις πολιτικές δυνάμεις που πρόσκεινται στον Εθνικό Στρατό της Λιβύης (LNA) του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ ψήφισε την ακύρωση της συμφωνίας που υπέγραψε με την Τουρκία η Κυβέρνησης Εθνικής Συμφιλίωσης (GNA) του Φάγεζ αλ-Σάρατζ με έδρα την Τρίπολη.

Το αραβόφωνο δίκτυο Al Arabiya, επίσης, μεταδίδει πως το λιβυκό κοινοβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη διακοπή των σχέσεων με την Τουρκία, ενώ πολλοί βουλευτές απαίτησαν το κλείσιμο των πρεσβειών στις δύο χώρες.

Η ματαίωση της συμφωνίας ψηφίστηκε στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του λιβυκού κοινοβουλίου.

Το κοινοβούλιο της Λιβύης ζήτησε επίσης την αποστολή στη γενική εισαγγελία του φακέλου για τον Σάρατζ και για όσους εμπλέκονται στη σύναψη της συγκεκριμένης συμφωνίας με την Τουρκία, με στόχο την περαιτέρω διερεύνηση των δραστηριοτήτων τους.

The Libyan parliament votes unanimously to cut ties with Turkey and close embassies in the two countries.https://t.co/JaExuI9ukw pic.twitter.com/CUDgjvUZlP