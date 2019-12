Οι υπεύθυνοι του εστιατορίου "Dinner by Heston" στο Λονδίνο, είχαν μία ελαφρώς μακάβρια έμπνευση για το μενού της επόμενης χρονιάς.

Από τον ερχόμενο Ιανουάριο, οι θαμώνες του εστιατορίου θα μπορούν να δοκιμάζουν τα τελευταία γεύματα που είχαν διάσημοι αλλά και «κοινοί θνητοί», πριν σκοτωθούν σε κάποια φοβερή τραγωδία, όπως η βύθιση του Τιτανικού ή η έκρηξη του Βεζούβιου και η καταστροφή της Πομπηίας. Ανάμεσα στα προτεινόμενα «τελευταία γεύματα» θα περιλαμβάνεται και το στερνό δείπνο του Ναπολέοντα Βοναπάρτη στην νήσο Helena, όπου είχε εξοριστεί την τελευταία εξαετία της ζωής του από τους Βρετανούς.

Όπως λέει ο πασίγνωστος σεφ Ίστον Μπλούμενθαλ, με το νέο κόνσεπτ θέλει να εισάγει τους πελάτες στη «φαντασιακή αφήγηση» των γεύσεων, με πιάτα εμπνευσμένα από παλιές συνταγές, ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα. Πρώτος «σταθμός» είναι ένα αφιέρωμα στην ρωμαϊκή κουζίνα, εμπνευσμένο από την έκθεση του Μουσείου Ashmolean στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, με τίτλο «Τελευταίο Δείπνο στην Πομπηία». Στην έκθεση παρουσιάζονται περισσότερα από 300 ευρήματα μεταξύ των οποίων και καρβουνιασμένα γεύματα που καλύφθηκαν από λάβα το 79π.Χ. Εδώ βλέπουμε μερικές τις δημιουργίες του σεφ, για το μενού της «Πομπηίας»

Το αφιέρωμα στην ρωμαϊκή κουζίνα, εμπνευσμένο από την έκθεση του Μουσείου Ashmolean στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, με τίτλο «Τελευταίο Δείπνο στην Πομπηία» (Φωτογραφία Ashmolean Museum of Art and Archaeology, University of Oxford)