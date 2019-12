Η πρώτη κάπα που φόρεσε ο ηθοποιός Κρίστοφερ Ριβ υποδυόμενος τον «Superman» και άλλα κοστούμια από γνωστές χολιγουντιανές παραγωγές, δημοπρατήθηκαν από τον οίκο Julien's Auctions στο Λος Άντζελες.

Ειδικότερα, η πρώτη κάπα που φορούσε ο ηθοποιός Κρίστοφερ Ριβ στην ταινία «Superman» πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Λος Άντζελες έναντι 193.750 δολαρίων, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Julien's Auctions.

Συνολικά για τα γυρίσματα της ταινίας «Superman» που βγήκε στις αίθουσες το 1979, χρησιμοποιήθηκαν από τον ομώνυμο ήρωα μόνον έξι κόκκινες κάπες.

Final selling price of this magnificent Christopher Reeve Superman cape at Julien’s Auctions...$193,750.00! The hammer price is on the screen. Congratulations to the winning bidder and to @JuliensAuctions ! #superman #christopherreeve #supermanthemovie pic.twitter.com/MGBpK0Vupk

Ανάμεσα στα περίπου 400 αντικείμενα που πωλούνταν στη συγκεκριμένη δημοπρασία, βρίσκονταν ακόμα πολλά κοστούμια του «Star Trek», όπως η στολή που φορούσε ο ηθοποιός σερ Πάτρικ Στιούαρτ όταν υποδυόταν τον κυβερνήτη Ζαν-Λικ Πικάρ, η οποία πωλήθηκε έναντι 28.800 δολαρίων ή η στολή που φορούσε ο Λέοναρντ Νίμοϊ υποδυόμενος τον Σποκ στο «Star Trek: Deep Space Nine», η οποία αγοράστηκε έναντι 20.000 δολαρίων (σχεδόν 18.000 ευρώ).

Multiple costumes from #StarTrek found buyers at Julien's Auctions in Los Angeles.



These include the uniform worn by Patrick Stewart for his role as Captain Jean-Luc Picard, which sold for $28,800.



Dan Akroyd's jumpsuit from "Ghostbusters II" sold for $32,000 pic.twitter.com/YZGUxi0JB4