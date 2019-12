Ένα οπλισμένο τουρκικό drone «Bayraktar TB2» προσγειώθηκε τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο Λευκονοίκου στην περιοχή της Αμμοχώστου στην Κύπρο.

Είναι το πρώτο τουρκικό drone που προσγειώνεται στο αεροδρόμιο αυτό της κατεχόμενης βόρειας Κύπρου, από όταν οι τουρκοκυπριακές αρχές συμφώνησαν στην ανάπτυξη τέτοιων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs), οπλισμένων και μη.

Turkey sends the first Bayraktar TB2 drone to Northern Cyprus. pic.twitter.com/KPywbW6Bht