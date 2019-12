«Δεν μπορούσαμε να αποφοιτήσει ένα ακόμη παιδί μας πριν από εμάς, έπρεπε να βιαστούμε», λέει χαριτολογώντας ο Καρλ Τζόνσον από το Μισισίπι.

Οπότε μαζί με την σύζυγό του έκαναν αυτό ακριβώς- έβαλαν στόχο να αποφοιτήσουν την ίδια ημέρα από το πανεπιστήμιο, ένα εξάμηνο πριν ο μικρότερος γιος τους, Ράιαν, πάρει το πτυχίο του. Το ζευγάρι πλήρωσε τις σπουδές του χάρη σε υποτροφίες, οικονομική βοήθεια και οικονομίες που είχαν.

Όταν ο Ράιαν δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Twitter μια φωτογραφία των γονιών του από την ορκωμοσία, με τα ρούχα αποφοίτησης, αμέσως έγινε viral, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 100.000 likes και 11.000 retweets.

Ο 21χρονος λέει πως σκέφτηκε ότι θα άρεσε στον κόσμο να δει μια στιγμή για την οποία νιώθει τόσο περήφανος, αλλά δεν είχε ιδέα πως όλο αυτό θα έκανε χιλιάδες αγνώστους από όλο τον κόσμο να στείλουν ευχές στους γονείς του. «Δεν είχα ιδέα πως θα εξελισσόταν έτσι. Έδειξα στους γονείς μου την ανταπόκριση επειδή οι ίδιοι δεν έχουν Twitter. Ήταν καταπληκτικό- τόσοι άνθρωποι έστελναν συγχαρητήρια και μας έλεγαν πόση έμπνευση τους δώσαμε», λέει ο Ράιαν.

Was on my way to being a 1st Gen college grad, then my parents graduated 5 months before me. Proud son💪🏾 pic.twitter.com/uRjvDrJgtS