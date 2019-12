Μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν το πρωί της Κυριακής πλήγματα εναντίον «στόχων» στη Λωρίδα της Γάζας, μερικές ώρες μετά την εκτόξευση τριών ρουκετών από τον αποκλεισμένο παλαιστινιακό θύλακα εναντίον του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το επιτελείο επλήγη «ένας αριθμός στόχων» της «τρομοκρατικής οργάνωσης» Χαμάς στην περιοχή.

Στελέχη της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, η οποία κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν πως επλήγησαν δύο εγκαταστάσεις που ανήκουν στις Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, τον στρατιωτικό βραχίονα της παράταξης, στο βόρειο τμήμα του θύλακα, ενώ επλήγη επίσης εγκατάσταση στο δυτικό τμήμα της περιοχής. Οι πηγές αυτές δεν αναφέρθηκαν σε τραυματισμούς.

Τρεις ρουκέτες εκτοξεύθηκαν το βράδυ του Σαββάτου από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του νότιου Ισραήλ. Αναχαιτίστηκαν από το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Σιδηρούς Θόλος, ενημέρωσε το ισραηλινό επιτελείο, που αρχικά είχε γνωστοποιήσει πως αναχαιτίστηκαν οι δύο από τις τρεις.

Η προηγούμενη εκτόξευση από τον παλαιστινιακό θύλακα, τον οποίο ελέγχει το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, είχε καταγραφεί την 29η Νοεμβρίου. Ο ισραηλινός στρατός είχε τότε πλήξει θέση της Χαμάς σε αντίποινα.

Το βράδυ του Σαββάτου, «τρία βλήματα εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας προς την ισραηλινή επικράτεια. Τα δύο αναχαιτίστηκαν από την [αντιπυραυλική] ασπίδα Σιδηρούς Θόλος», ανέφερε σε λακωνική ανακοίνωσή του το επιτελείο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

3 rockets were fired from #Gaza at Israeli towns and cities earlier tonight.



In response, IDF fighter jets & attack helicopters just struck a number of Hamas terror targets in Gaza.