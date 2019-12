Σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία ο βανδαλισμός με αγκυλωτούς σταυρούς και ναζιστικά σύμβολα σε τάφους Εβραϊκού κοιμητηρίου.



Ειδικότερα, αγκυλωτοί σταυροί αλλά και αντισημιτικά συνθήματα βρέθηκαν την Τρίτη σε 107 επιτύμβιες πλάκες στο εβραϊκό κοιμητήριο του Βεστοφέν, όχι μακριά από το Στρασβούργο, προκαλώντας σοκ και «κατάπληξη» στην Αλσατία, περιοχή της ανατολικής Γαλλίας όπου έχει ήδη καταγραφεί σειρά παρόμοιων συμβάντων τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ισραηλιτικού συμβουλίου του διαμερίσματος Μπα-Ραν, τον Μορίς Νταάν, το κοιμητήριο μετρά περίπου 700 τάφους. Αυτοί οι οποίοι βεβηλώθηκαν με «αγκυλωτούς σταυρούς» που ζωγραφίστηκαν στις επιτύμβιες πλάκες με μαύρη βαφή, βρίσκονται στο παλιό τμήμα του νεκροταφείου.

Στο κοιμητήριο αναπαύονται πολλά μέλη της οικογένειας του άλλοτε προέδρου του ισραηλιτικού συμβουλίου, του Λεόν Μπλουμ.

