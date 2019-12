Η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών, FBI υποστηρίζει ότι το FaceApp και άλλες εφαρμογές που αναπτύχθηκαν στη Ρωσία αποτελούν «πιθανή απειλή αντικατασκοπείας».

Τα εν λόγω σχόλια έγιναν σε επιστολή προς τον γερουσιαστή Chuck Schumer, μετά από έρευνα που διέταξε ο ίδιος για την συγκεκριμένη εφαρμογή.



Η εφαρμογή τροποποίησης των χαρακτηριστικών του προσώπου έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μέσα στη χρονιά, ωστόσο δημιούργησε ερωτηματικά όσον αφορά θέματα ιδιωτικότητας.



Τα σχόλια του FBI έρχονται εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας των ΗΠΑ ότι τα προϊόντα που παράγονται από ξένες εταιρείες τεχνολογίας θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κινδύνους για την ασφάλεια. Σε επιστολή προς τον Γερουσιαστή Schumer, ο οργανισμός πληροφοριών δήλωσε ότι «θεωρεί ότι οποιαδήποτε κινητή εφαρμογή ή παρόμοιο προϊόν που αναπτύχθηκε στη Ρωσία, όπως το FaceApp, αποτελεί πιθανή απειλή για αντικατασκοπεία».



Το FBI ακόμα υποστήριξε ότι θ' αναλάβει δράση αν βρει κάποια ένδειξη εξωτερικής πολιτικής εμπλοκής μέσω της εφαρμογής που αλλάζει τις φωτογραφίες των χρηστών για να τους κάνει να φαίνονται νεότεροι ή γηραιότεροι. Οι δημιουργοί της εφαρμογής FaceApp δεν έχουν σχολιάσει σχετικά, μέχρι στιγμής.



Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από την Wireless Lab, μια εταιρεία που εδρεύει στην Αγία Πετρούπολη. Η εταιρεία είχε υποστηρίξει παλαιότερα ότι δεν αποθηκεύει μόνιμα φωτογραφίες και δεν συλλέγει δεδομένα - μεταφορτώνει μόνο συγκεκριμένες φωτογραφίες που επιλέγουν οι χρήστες για επεξεργασία.

A warning to share with your family & friends:



This year when millions were downloading #FaceApp, I asked the FBI if the app was safe.



Well, the FBI just responded.



And they told me any app or product developed in Russia like FaceApp is a potential counterintelligence threat. pic.twitter.com/ioMzpp2Xi5