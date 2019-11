Στους 20 νεκρούς ανέρχεται ο νεότερος τραγικός απολογισμός των θυμάτων από τον καταστροφικό σεισμό στην Αλβανία.



Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός των 6,4 βαθμών, από τον οποίο έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής 20 άνθρωποι, σύμφωνα με πληροφορίες από τα αλβανικά μίντια ενώ εκατοντάδες είναι οι τραυματίες.

Κτίρια κατέρρευσαν σαν τραπουλόχαρτα από την ισχυρή δόνηση, παγιδεύοντας τα θύματα στα συντρίμμια. Υπό τα αγωνιώδη βλέμματα των κατοίκων, οι διασώστες ψάχνουν εξονυχιστικά στα ερείπια, απ' όπου κατά διαστήματα ακούγονται ακόμη οι κραυγές των εγκλωβισμένων. Μόλις καταφέρνουν να βγάλουν κάποιον έξω, ο θρήνος μετατρέπεται σε χαρά.

#BREAKING Earthquake in Albania. Please help, please donate! pic.twitter.com/LSL81sXhvk

Νωρίτερα υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο για 18 νεκρούς, σε επίσημη ενημέρωση. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν στο Δυρράχιο και την κωμόπολη Θουμάνι, στα βόρεια των Τιράνων. Στη γειτονική πόλη Κούρμπιν, ένας 50χρονος σκοτώθηκε όταν πήδηξε πανικόβλητος από το μπαλκόνι του σπιτιού του. Ένας άλλος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, καθώς ο δρόμος υποχώρησε λόγω του σεισμού.

Στο Θουμάνι, οι διασώστες ψάχνουν σε ό,τι απέμεινε από ένα πενταόροφο κτίριο. Οι ένοικοι που διασώθηκαν φωνάζουν τα ονόματα των δικών τους ανθρώπων, ελπίζοντας ότι θα πάρουν απάντηση. Ο Ντουλεϊμάν Κολαβέρι, 50 ετών, ανησυχεί για την 70χρονη μητέρα του και την 6χρονη ανιψιά του που έμεναν στον πέμπτο όροφο. «Δεν ξέρω αν είναι νεκρές ή ζωντανές... Φοβάμαι. Ακούγονται φωνές (από τα χαλάσματα), μόνο ο Θεός ξέρει», είπε με τρεμάμενη φωνή.

Twenty people have been confirmed dead in Albania as of 17:50, after a powerful 6.4 magnitude earthquake hit the country this morning at 03:54.#albania #earthquakes pic.twitter.com/siER0yyWNq