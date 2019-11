Το φιάσκο με τα δήθεν αλεξίσφαιρα τζάμια του νέου Cybertruck της Tesla, δεν κόστισε μόνο ψυχολογικά στον Έλον Μασκ αλλά κυρίως οικονομικά, μετά τη μεγάλη πτώση της μετοχής της εταιρείας μέσα σε 24 ώρες.

Όλα ξεκίνησαν την Πέμπτη στην Καλιφόρνια: ο Μασκ βρισκόταν επί σκηνής και μιλούσε με ενθουσιασμό για το νέο ηλεκτρικό pickup truck, το αμάξωμα από ανοξείδωτο ατσάλι και τα παράθυρο που «θα άντεχαν σφαίρες και σφυριά». Ο επικεφαλής σχεδιασμού της Tesla, Franz von Holzhausen βγήκε με μία μεταλλική μπάλα στο χέρι και την πέταξε με αυτοπεποίθηση στο αριστερό παράθυρο του οδηγού. Όμως το τζάμι έσπασε αμέσως και κανείς από τους δύο άνδρες δεν κατάφερε να κρύψει την αμηχανία του.

Μόλις άνοιξε το χρηματιστήριο, η μετοχή της εταιρείας άρχισε να κατρακυλά και μέχρι το κλείσιμο μετρούσε απώλειες 6% και, μέσα σε μόλις μία ημέρα, ο Μασκ είδε την προσωπική του περιουσία να μειώνεται κατά 768 εκατομμύρια δολάρια όπως μεταδίδει το Forbes.

«Είναι κυριολεκτικά αλεξίσφαιρο για όπλα των 9 χιλιοστών» έλεγε ο Μασκ δευτερόλεπτα πριν τον θρυμματισμό του τζαμιού στην πόρτα του οδηγού. «Τουλάχιστον δεν πέρασε. Αυτό είναι θετικό. Του πετάξαμε μέχρι και έναν νεροχύτη κουζίνας και δεν έσπασε. Για κάποιον λόγο έσπασε τώρα.. Δεν ξέρω γιατί», είπε ο Μασκ. «Υπάρχει περιθώριο για βελτίωση», προσπάθησε να αστειευτεί αλλά η ενόχλησή του ήταν εμφανέστατη και ώρες μετά την παρουσίαση, ο επίσημος λογαριασμός της Tesla στο Twitter δεν είχε ανεβάσει ούτε ένα στιγμιότυπο από την εκδήλωση.

Ο Μασκ ήταν πολύ περήφανος για τον σχεδιασμό του νέου οχήματος της εταιρείας του, παραλληλίζοντας τις γραμμές του με το «ηλεκτρικό pickup truck του Blade Runner». Πολλοί δήλωσαν εξίσου ενθουσιασμένοι από τις αυστηρές γραμμές του αλλά άλλοι έσπευσαν να διακωμωδήσουν την δωρική του εμφάνιση με meme που έγιναν viral στο Διαδίκτυο.

I knew I saw the Tesla #Cybertruck somewhere before pic.twitter.com/LygVYqFskJ