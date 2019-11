View this post on Instagram

📷 @giusicasada 📍 #LaPelosa ⠀ Sabbia finissima e candida, fondale limpido, acqua alle caviglie per decine di metri, colori turchese e azzurro del mare che si confonde col cielo, panorama suggestivo offerto dalle torri intorno. Tra i faraglioni di Capo Falcone, l'isola Piana e l'Asinara, che la proteggono dall'impeto del mare aperto, c'è la spiaggia della Pelosa: un paradiso tropicale che vi farà sentire come in un film. I turisti di tutto il mondo, dopo averlo visitato, definiscono così un quadro perfetto al quale concorrono elementi naturali e storici. Durante il soggiorno nel nord della Sardegna è d'obbligo fare una tappa nella spiaggia-icona di Stintino, riconosciuta universalmente come una della più belle d'Europa. L'acqua, grazie alla barriera naturale, è sempre calma anche quando il maestrale spira forte. Attorno la macchia mediterranea, in particolare i ginepri, ti ricordano che sei in Sardegna, nonostante l'aspetto caraibico. Di fronte si trova un isolotto con una torre aragonese risalente al 1578. È il simbolo della Pelosa, lo raggiungerai a piedi dopo aver attraversato un'altra deliziosa caletta, L a Pelosetta, che sta di fianco alla 'sorella maggiore'. La zona è presidiata dall'antica torre saracena del Falcone. Di fronte, ecco l'isola Piana, un tempo pascolo per il bestiame, che nuotava sino a terra trainato dai barconi, talmente pianeggiante da non ostruire affatto lo spettacolo delle rocce maestose dell'Asinara che si innalzano alle sue spalle. Potrai perlustrare l'affascinante e misteriosa isola-parco, dove il tempo pare essersi fermato, imbarcandoti dal porto turistico di Stintino o dal molo dell'Ancora su motonavi o gommoni di operatori autorizzati.