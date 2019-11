Μια ψευδής αναφορά για αεροπειρατεία πυροδότησε την κινητοποίηση των Αρχών του Άμστερνταμ στο αεροδρόμιο Schiphol το βράδυ της Τετάρτης.



Νωρίτερα η αστυνομία είχε δημοσιεύσει μέσω Twitter ότι «ερευνά μία ύποπτη κατάσταση» σε αεροσκάφος.

Μέρος του αεροδρομίου έκλεισε για τους επιβάτες καθώς πραγματοποιούνταν έρευνες των Αρχών.



Μετά την εκκένωση του επίμαχου αεροσκάφους η αεροπορική εταιρεία Air Europa ανακοίνωσε ότι πιλότος έθεσε τον συναγερμό που προκάλεσε την κινητοποίηση, κατά λάθος.

«Ψευδής συναγερμός. Κατά την πτήση Άμστερνταμ-Μαδρίτης το απόγευμα ενεργοποιήθηκε, κατά λάθος, μια προειδοποίηση του πρωτοκόλλου για αεροπειρατείες στο αεροδρόμιο» ανέφερε στο tweet της η αεροπορική εταιρεία.



«Τίποτα δε συνέβη, όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλής και περιμένουν να πετάξουν σύντομα. Σας ζητούμε συγγνώμη» συνεχίζει το tweet.



Λίγο πριν την ανακοίνωση η αστυνομία της Ολλανδίας επιβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες και το προσωπικό είχαν εκκενώσει το επίμαχο αεροσκάφος.

Το αεροδρόμιο ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά πλέον.

As a result of the investigation by the Royal Netherlands Marechaussee, our D pier was temporarily closed. From now on, there is a regular operation at Amsterdam Airport Schiphol again.