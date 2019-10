Περιπέτεια στον αέρα για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον καθώς το αεροπλάνο της RAF που τους μετέφερε, δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο Ισλαμαμπάντ εξαιτίας καταιγίδας.

Μετά από μία πλήρη μέρα στη Λαχόρη, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον, που πραγματοποιούν επίσημη επίσκεψη στο Πακιστάν, θα επέστρεφαν στο Ισλαμαμπάντ, ωστόσο, και ενώ ήδη πετούσαν, ξέσπασε μία ισχυρή ηλεκτρική καταιγίδα.

Οι προσπάθειες του πιλότου να προσγειώσει το αεροσκάφος σε δύο διαφορετικά αεροδρόμια ήταν ανεπιτυχείς και έτσι, το RAF Voyager επέστρεψε στη Λαχόρη. Η πτήση θα διαρκούσε 25 λεπτά αλλά το αεροσκάφος έμεινε στο αέρα δύο ώρες.

Those big flashes are the RAF Voyager, carrying William, Kate and travelling media, going through lighting - two aborted landings at Islamabad due to the storm and we’re back in Lahore @PA pic.twitter.com/6q45Em3E53