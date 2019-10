Εξαγριωμένοι πολίτες στο Λονδίνο επιτέθηκαν σε ακτιβιστές της ομάδας Extinction Rebellion στο μετρό της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό Canning Town όπου πολίτες έσυραν έναν ακτιβιστή που βρισκόταν στην οροφή του συρμού και εμπόδιζε την αναχώρηση. Οι πολίτες χρησιμοποίησαν βία εναντίον του ακτιβιστή και τελικά παρενέβη το προσωπικό του σταθμού για να τον υπερασπιστεί.

Commuters now physically dragging protestors from the roof of the train. @itvlondon pic.twitter.com/gDkXfJNxmL

Οι κινητοποιήσεις του Extinction Rebellion στο Λονδίνο συνεχίζονται και η ομάδα των ακτιβιστών δημιουργεί συχνά χάος λέγοντας πως με την πολιτική ανυπακοή θα σηματοδοτήσει τους κινδύνους που θέτει η κλιματική αλλαγή και την επιταχυνόμενη απώλεια ειδών της πανίδας και της χλωρίδας.

Ωστόσο πολλά βρετανικά μίντια αναφέρουν πως οι ακτιβιστές έχουν ήδη αποτύχει να πάρουν με το μέρος τους τους πολίτες που βλέπουν πως οι διαμαρτυρίες τους προκαλούν προβλήματα στην καθημερινότητά τους.

Το σημερινό περιστατικό ήταν μάλλον το αποκορύφωμα καθώς όταν οι ακτιβιστές ανέβηκαν πάνω στα βαγόνια του σταθμού της βρετανικής πρωτεύουσας, ο κόσμος εξοργίστηκε και αρχικά πετούσαν αντικείμενα στους διαδηλωτές ενώ στη συνέχεια τους τράβηξαν στο έδαφος.

Good morning from #London World.



This is Canning Town tube station, and here we have a pair of the lesser spotted crusty #ExtinctionRebellion protestor, getting a bit of what they deserve❗️



pic.twitter.com/tp2Oxz72k0