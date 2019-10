Εικόνες από την τουρκική επίθεση στη Συρία κάνουν τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες μέρες, ωστόσο ένα «διαφορετικό» στιγμιότυπο από την εμπόλεμη Συρία, με έναν παππού και ένα εγγόνι, προκαλεί συγκίνηση.

Συγκεκριμένα, μία από τις πολλές εικόνες που έρχονται από την Συρία και συγκλονίζει είναι η φωτογραφία που τράβηξε με τον φακό του ο ανταποκριτής του ΝPR στη Μέση Ανατολή, Daniel Estrin. Σύμφωνα με τον φωτογράφο, η εικόνα δείχνει έναν παππού που αναγκάζεται να μείνει στην εμπόλεμη ζώνη, να αποχαιρετά τον εγγονό του που φεύγει με την οικογένειά του στο Ιράκ για να σωθεί.

Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του npr.org, αρκετοί Σύροι άρχισαν να εγκαταλείπουν τη χώρα τους. «Συναντήσαμε μερικούς από αυτούς. Όταν επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο μας για να διασχίσουμε τα σύνορα πίσω στο Ιράκ, είδαμε ένα 4χρονο αγόρι να φιλάει τον παππού του μέσα από το παράθυρο ενός βαν. Ο εγγονός του φώναζε, ''παππού, γιατί δεν έρχεσαι μαζί μας; θα κάνω να σε δω τόσο καιρό''. Και ο παππούς του απάντησε, θα σας συναντήσω αργότερα. Ωστόσο, μας εξομολογήθηκε ότι στην πραγματικότητα δεν ξέρει αν θα το κάνει ή πότε θα το κάνει».

Ο αποχωρισμός, σύμφωνα με τον Daniel Estrin έχει πληγώσει πολλούς ανθρώπους, έχει καταστρέψει μια γενιά, ο πόλεμος γίνεται επί της ουσίας χωρίς σκοπό, κανένας δεν κερδίζει από αυτόν, οι άνθρωποι εκτοπίζονται, τα παιδιά σκοτώνονται στον πόλεμο.

What I saw today in Syria: Grandpa Issam kissed his grandson goodbye. The little one has the papers to escape the fighting - and cross into Iraq. “Separation has killed the people. It has destroyed a generation,” Issam says through through tears. On @NPR: https://t.co/BpqwBLY6Wb pic.twitter.com/q52VdYfXAd