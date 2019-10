Τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους 8 άμαχοι, σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια της τουρκικής επίθεσης εναντίον των κουρδικών δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε νεότερο απολογισμό του.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της τουρκικής επίθεσης.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας έπληξαν συνολικά 181 στόχους - θέσεις κούρδων ανταρτών - διεξάγοντας αεροπορικές επιδρομές και πλήγματα με πυροβολικό, από την έναρξη της επιχείρησής τους στη βορειοανατολική Συρία, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αργά το βράδυ της Τετάρτης. Νωρίτερα του τουρκικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει ότι τα στρατεύματά του μπήκαν στη βορειοανατολική Συρία, ανατολικά του Ευφράτη.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μέλη των τουρκικών ειδικών δυνάμεων και τεθωρακισμένα οχήματα, με την υποστήριξη σύρων μαχητών, μπήκαν στη Συρία σε τουλάχιστον τρία σημεία του συνόρου. Ο εκπρόσωπος μιας ομάδας σύρων ανταρτών που μετέχουν στην επίθεση δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η χερσαία επίθεση γίνεται με κατεύθυνση την πόλη Τελ Αμπιάντ, η οποία ελέγχεται από την κουρδική πολιτοφυλακή Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) στη βορειοανατολική Συρία. Οι κουρδικές δυνάμεις ανέστειλαν τις επιχειρήσεις τους ενάντια στο ΙΚ, εξαιτίας της τουρκικής εισβολής.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συγκληθεί εκτάκτως και κεκλεισμένων των θυρών την Πέμπτη μετά από αίτημα των ευρωπαϊκών μελών του, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Τουρκία προς το ΣΑ του ΟΗΕ: Η στρατιωτική επιχείρηση θα είναι «αναλογική».

