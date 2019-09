Τουλάχιστον 25 άτομα τραυματίστηκαν από τις δύο σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν στην Αλβανία το απόγευμα του Σαββάτου.

«Δεν υπάρχουν νεκροί. Έχουμε περισσότερους από 20 ελαφρά τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Τραυματίστηκαν από πτώσεις αντικειμένων ή από σοβάδες ή έπαθαν κρίση πανικού», ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, Αλμπάνα Κατζάι.

Όπως αναφέρουν αλβανικά ΜΜΕ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία των Τιράνων και του Δυρραχίου. Από τις σεισμικές δονήσεις έχουν υποστεί ζημιές κτίρια και πολυκατοικίες ενώ από το υπουργείο Εσωτερικών και τους δήμους δίνονται οδηγίες στους κατοίκους και τους ενημερώνουν για τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τους καλούν να παραμείνουν έξω από τα σπίτια.

The #earthquake causes damage to the building of the Geology Dept of University of #Tirana , #Albania . #tërmet - @LastQuake pic.twitter.com/RzlYUcLWpN

#BreakingNews - Many buildings suffered damages in #Tirana and #Durres following the 5.8 magnitude earthquake that struck #Albania. At the Faculty of Geology in the Capital there is a collapse of the building over two cars. (Photos from the scene). pic.twitter.com/bIXCVjs69D