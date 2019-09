Μια Αμερικανίδα, η οποία πέρυσι νίκησε την μάχη με τον καρκίνο του μαστού, έγινε η πρώτη γυναίκα που κατάφερε να κολυμπήσει το κανάλι της Μάγχης, τέσσερις συνεχόμενες φορές χωρίς να σταματήσει.

Η 37χρονη Σάρα Τόμας ξεκίνησε αυτή την πρόκληση τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής και τελείωσε μετά από περίπου 54 ώρες.

Η κολυμβήτρια ανοιχτής θαλάσσης, που πρόσφατα ολοκλήρωσε τη θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού, αφιέρωσε την διαδρομή της σε «όλους τους επιζώντες εκεί έξω».

Αν και το όλο εγχείρημα είχε υπολογιστεί στα 128 χιλιόμετρα, τελικά η Σάρα Τόμας, λόγω της ισχυρής παλίρροιας, χρειάστηκε να διανύσει συνολικά 215 χιλιόμετρα. Τελικά κατάφερε να ολοκληρώσει τον άθλο της νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Amazing!!! Sarah Thomas is about to become the first person to swim 4 consecutive English Channel crossings. Follow her here: https://t.co/HqLpQCw85t pic.twitter.com/T3eFK2Rjzx — Lewis Pugh (@LewisPugh) September 17, 2019





Bloody hell. Sarah Thomas has done it. The first person ever to complete a four-way solo swim of the Channel. Astonishing. pic.twitter.com/g26qQr9DuM — Simon Nixon (@Simon_Nixon) September 17, 2019





«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι τα καταφέραμε. Βασικά νιώθω πολύ κουρασμένη. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στην παραλία που περίμεναν να με γνωρίσει και ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους τους, αλλά κυρίως νιώθω σοκαρισμένη», είπε η Σάρα Τόμας, μιλώντας στο BBC, και πρόσθεσε πως σχεδίαζε να κοιμηθεί για το υπόλοιπο της ημέρας.

Πέρυσι είχε υποβληθεί σε θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού και η ομάδα υποστήριξης, δήλωσε ότι «χρησιμοποίησε την κολύμβηση ως μέσο διαχείρισης της θεραπείας».

Όπως εξήγησε η ίδια, οι παλίρροιες που την έβγαζαν συνεχώς εκτός διαδρομής δυσκόλευαν πολύ το κολύμπι της, ενώ τσιμπήθηκε επίσης από μια μέδουσα. Ωστόσο το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν το αλμυρό νερό, «που πραγματικά κάνει τον λαιμό, το στόμα και την γλώσσα σου να πονάνε». «Κάθε απόσταση είχε κάτι που ήταν πραγματικά δύσκολο. Επιστρέφοντας από τη Γαλλία η τελευταία διαδρομή ήταν σίγουρα σκληρή, γιατί ένα ρεύμα με έσπρωχνε προς διαφορετική κατεύθυνση. Το νερό δεν ήταν όσο παγωμένο νόμιζα αλλά και πάλι ήταν κρύο», πρόσθεσε.

Στην προσπάθειά της δε, αποφάσισε να συμμορφωθεί με τους κανόνες του Channel Swimming Association, που της επέτρεπαν να φοράει μόνο σκουφάκι, γυαλιά και μαγιό.

AMAZING - SARAH THOMAS HAS DONE IT!! Treated for breast cancer last year, Sarah has JUST reached the south coast and by doing so has set a new world record by swimming four times non-stop across the English Channel. pic.twitter.com/OgGb1J1yJX — Victoria Derbyshire (@vicderbyshire) September 17, 2019

Να σημειωθεί ότι μόνο τέσσερις κολυμβητές έχουν καταφέρει να διασχίσουν το κανάλι της Μάγχης και μάλιστα τρεις φορές χωρίς να σταματήσουν. Πριν από την Σάρα Τόμας κανείς δεν είχε ολοκληρώσει την τέταρτη «διαδρομή».

Η μητέρα της κολυμβήτριας, δήλωσε ότι έχει πάει σε πολλά ταξίδια της κόρης της, αλλά αυτό ήταν το πιο τρομακτικό. Σημείωσε, δε, ότι η κόρη της είχε πρόβλημα με το στομάχι της αυτή τη φορά, αλλά παρόλα αυτά άντεξε και τα κατάφερε. «Ήμασταν λίγο ανήσυχοι στο τέλος της πρώτης ημέρας», είπε.

Για τη διατροφή της η Σάρα, βασίστηκε σε ένα πρωτεϊνούχο ποτό με ηλεκτρολύτες και λίγο καφεΐνη για να αντισταθμίσει την υπνηλία.

Sarah Thomas has become the first person to swim the Channel four consecutive times.



Setting off just after midnight on Sunday, Sarah swam night and day for more than 54 hours, battling the currents for 84 miles.



📸 Tom Nicholson for @TheTimeshttps://t.co/2hbum9KsOp pic.twitter.com/e0NZktrVJt — The Times Pictures (@TimesPictures) September 17, 2019

Από την πλευρά του, ο επίσημος παρατηρητής της κολυμβητικής διαδρομής τόνισε ότι αυτή η γυναίκα είναι έμπνευση για όλους και αυτό που κατάφερε είναι ένας θρίαμβος. Η Σάρα πάντως γιόρτασε το ρεκόρ της με σαμπάνια και σοκολάτες. Όπως έγινε γνωστό, ολοκλήρωσε την πρώτη διαδρομή ανοιχτή θαλάσσης το 2007 και πρώτη φορά κολύμπησε στο Κανάλι το 2012 και ξανά πάλι το 2016.

Όλο αυτό που έζησε άξιζε την σωματική εξάντληση, σύμφωνα με την ίδια, και όταν ήθελε να εγκαταλείψει, η ομάδα της ήταν εκεί για να της πει: «Μάντεψε τι μπορείς να κάνεις καλύτερα, μπορείς να συνεχίσεις».

Με πληροφορίες από BBC