Αγωνιστικό αυτοκίνητο παρέσυρε τους θεατές σε αγώνα autocross στην Ολλανδία επειδή οδηγός και συνοδηγός καβγάδιζαν.

Ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα στο πλήθος που παρακολουθούσε την απονομή μετά την ολοκλήρωση ενός αγώνα autocross στο Λίντε, κοντά στο Αϊντχόβεν της Ολλανδίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι, ανακοίνωσε η αστυνομία.

#Breaking: Just in - Multiple people wounded after a car drove into a crowd after a autocross event in #Leende in the #Netherlands, reports says up to five people got injured. pic.twitter.com/yslDUGhWMa