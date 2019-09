Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα είναι η μοναδική υποψήφια για να διαδεχθεί την γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ταμείου.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε την Δευτέρα πως η γενική διευθύντρια της Παγκόσμιας Τράπεζας, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα θα εξεταστεί ως μοναδική υποψήφια για την θέση της επόμενης γενικής διευθύντριας του ΔΝΤ, μετά την λήξη της περιόδου υποβολής υποψηφιοτήτων την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου.

Η Γκεοργκίεβα, οικονομολόγος από την Βουλγαρία, την οποία πρότειναν ως υποψήφια οι χώρες-μέλη του ΔΝΤ, θα συναντηθεί με ανώτατα στελέχη του Ταμείο, συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Στόχος του συμβουλίου είναι να ολοκληρώσει την διαδικασία επιλογής όσο το δυνατόν συντομότερα,το αργότερο μέχρι τις 4 Οκτωβρίου», καταλήγει το ΔΝΤ.

Να σημειωθεί πως η Γκεοργκίεβα, που έγινε 66 ετών τη 13η Αυγούστου, ξεπερνά το όριο των 65 ετών που έχει ορίσει το ΔΝΤ και θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή των κανόνων για να γίνει επικεφαλής του Ταμείου, ωστόσο το εκτελεστικό συμβούλιο έχει ήδη προτείνει να αρθεί αυτό το όριο.

IMF Executive Board to Consider the Nomination of @KGeorgieva for the position of Managing Director. https://t.co/XbVC2bIX6U