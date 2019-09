Φωτιά ξέσπασε σε σκάφος που πλέει ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνιας, ενώ από τα τοπικά Μέσα εκφράζονται φόβοι για δεκάδες νεκρούς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τουλάχιστον 30 άτομα εγκλωβίστηκαν σε ένα φλεγόμενο σκάφος στη Νότια Καλιφόρνια, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από την ακτοφυλακή των ΗΠΑ. Το 23 μέτρων σκάφος πλέει ανοιχτά του νησιού Σάντα Κρουζ που βρίσκεται κοντά στη Σάντα Μπάρμπαρα και το Λος Άντζελες.

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η ακτοφυλακή αναφέρει ότι μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί, και ένα από αυτά έχει τραυματιστεί ελαφρά.

The vessel was reported as being on fire. The a group of crew members has been rescued (one with minor injuries) and efforts continue to evacuate the remaining passengers. https://t.co/ojaSdUTHXd