Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη δημιουργία της «Διοίκησης Διαστήματος» που θα προετοιμαστεί για τον δυνητικό πόλεμο των άστρων, εξασφαλίζοντας την υπεροχή των ΗΠΑ.

Θέλοντας να είναι έτοιμος σε περίπτωση πολέμου των άστρων, ο Αμερικανός πρόεδρος εγκαθίδρυσε χθες Πέμπτη τη στρατιωτική διοίκηση διαστήματος (USSPACECOM), η οποία θα αναλάβει να εξασφαλίσει την υπεροχή των ΗΠΑ, που απειλείται από την Κίνα και τη Ρωσία, σε αυτό το νέο δυνητικό πεδίο πολέμου.

«Αυτή είναι μια ιστορική στιγμή, μια ιστορική ημέρα», καθώς «αναγνωρίζεται ότι το διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο της εθνικής ασφάλειας και της άμυνας της Αμερικής», είπε ο Ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής στην Ουάσινγκτον. Η νέα διοίκηση «θα εξασφαλίσει ότι η αμερικανική υπεροχή στο διάστημα ουδέποτε θα αμφισβητηθεί ή θα απειληθεί διότι γνωρίζουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποτρέψουμε τις συγκρούσεις είναι να προετοιμαζόμαστε για τη νίκη», συνέχισε.

Για τον Τραμπ, το ζήτημα είναι να αντιμετωπιστούν εχθροί των ΗΠΑ που θα μπορούσαν να επιτεθούν σε «αμερικανικούς δορυφόρους», που είναι εξόχως «σημαντικοί για τις επιχειρήσεις μας στα πεδία πολέμων και για τον τρόπο ζωής μας».

Η SPACECOM έγινε η 11η «διοίκηση» του Πενταγώνου κι είναι στη θεωρία ισότιμη με τη CENTCOM, για παράδειγμα, δηλαδή το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Μετά την ίδρυση της «διοίκησης διαστήματος», ο Τραμπ ανήγγειλε την προσεχή δημιουργία μιας «Δύναμης Διαστήματος» που θα είναι ο έκτος κλάδος του αμερικανικού στρατού, μετά τον στρατό ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία, το Σώμα Πεζοναυτών και την Ακτοφυλακή.

Η «Δύναμη» αρχικά τουλάχιστον θα υπάγεται στην Πολεμική Αεροπορία, που επιβλέπει από τη δεκαετία του 1950 τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο διάστημα. Η αποστολή της SPACECOM είναι πολλαπλή: αποτροπή, άμυνα, απόκτηση αποτελεσματικής δυνατότητας διεξαγωγής μαχών στο διάστημα, εκπαίδευση αυτών που πιθανόν θα εμπλακούν στον δυνητικό πόλεμο στο διάστημα, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

«Είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο στο διάστημα σήμερα, αλλά το επίπεδο της υπεροχής μας έχει μειωθεί. Θέλουμε να προοδεύσουμε γρήγορα και να παραμείνουμε μπροστά», τόνισε ο πτέραρχος Τζον Ρέιμοντ, που θα αναλάβει διοικητής της SPACECOM, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πριν γίνει η επίσημη ανακοίνωση.

Στις απειλές συμπεριέλαβε το ενδεχόμενο καταστροφής τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων ή δορυφόρων του παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού γεωγραφικής θέσης (GPS), με πυραύλους επιφανείας-αέρος, «όπως είχε κάνει η Κίνα το 2007», σημείωσε ο πτέραρχος.

