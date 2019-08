Άλλαξε πορεία το ιρανικό δεξαμενόπλοιο Adrian Darya 1, που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης της Τεχεράνης με τη Δύση.

Tο ιρανικό τάνκερ βρίσκεται εκτός της δηλωθείσας πορείας και σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο παρακολούθησης πλοίων κατευθύνεται νοτιοανατολικά της Σικελίας, προς τις ακτές της Αφρικής, αποφεύγοντας τα ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα.

BREAKING: The #AdrianDarya1 has now reached a fork in the road! From here, she can either sail back into EU waters in order to pass through the Strait of Messina between Sicily and mainland Italy, or sail around Sicily in order to reach the international waters outside Greece. pic.twitter.com/sVtwJiXykc