Συμπλοκές ξέσπασαν ανάμεσα σε διαδηλωτές και την αστυνομία στο διεθνές αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ όπου χθες ξεκίνησε νέα αντικυβερνητική διαμαρτυρία.

Η αερολιμενική αρχή του αεροδρομίου του αεροδρομίου του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι λειτουργίες του διεθνούς αεροδρομίου της πόλης έχουν «σοβαρά διαταραχτεί» από τη συγκέντρωση, καθώς η αστυνομία επενέβη χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού ενάντια στους διαδηλωτές εν μέσω νέων συγκρούσεων που σημειώνονται σήμερα το βράδυ.

Hong Kong police show up for first time against freedom protesters... Protesters give police a beat down.#HongKongProtesters #HongKong #Hongkongprotest #HongKongAirport

