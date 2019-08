Ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τους συνεργάτες την διάσημης ποπ σταρ Pink έπιασε φωτιά κατά την προσγείωσή του στη Δανία.



Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα ενημέρωσης το αεροπλάνο που μετέφερε τους συνεργάτες και τον μάνατζερ της Pink τυλίχθηκε στις φλόγες αμέσως μετά την προσγείωσή του. Όπως αναφέρουν τα Μέσα η ίδια δεν βρισκόταν μέσα στο αεροσκάφος και κανείς δεν τραυματίστηκε από το συμβάν.

A Cessna 560XL carrying pop star Pink's crew & manager burst into flames after landing at Aarhus airport in Tirstrup, Denmark on Monday night inbound from Oslo with 7 pax + 3 crew. Pink was not on-board, there were no casualties. https://t.co/MOrZxjCrgi @JacdecNew @AviationSafety pic.twitter.com/vxmDCc2GOg