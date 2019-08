Πανικός επικρατεί στο Ελ Πάσο του Τέξας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη περιστατικό πυροβολισμών σε κατάστημα της αλυσίδας Walmart.

Η αστυνομία εξέδωσε νωρίτερα προειδοποίηση μέσω Twitter για τον ένοπλο, ζητώντας από τους πολίτες να μείνουν μακριά από τις οδούς Hawkins και Gateway East γύρω από το υπερκατάστημα. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, υπάρχουν οπωσδήποτε τραυματίες. Τοπικά μέσα ανεβάζουν τον αριθμό των τραυματιών στους 18 ενώ εκφράζονται φόβοι και για έναν νεκρό.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο CBS News ότι ετοιμαζόταν να μπει στο κατάστημα όταν άκουσε τουλάχιστον δέκα πυροβολισμούς. Ο ίδιος είπε πως είδε τουλάχιστον δύο ανθρώπους με όπλα και μία ηλικιωμένη γυναίκα πεσμένη στο πάτωμα, αλλά προς το παρόν αυτή η μαρτυρία δεν μπορεί να διασταυρωθεί.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να αποφύγουν γενικότερα την περιοχή του εμπορικού κέντρου Cielo Vista Mall τονίζοντας ότι το περιστατικό βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Προτεραιότητα των αρχών είναι η εκκένωση της τεράστιας έκτασης και ο εντοπισμός των δραστών.

#Update: Just in - Video footage of police clearing out the entire Cielo Vista Mall in El Paso, #Texas. Where a gunman who is still at large shot at least 18 people and one person dead in a #Walmart and on a parking lot. pic.twitter.com/tqb0iKwNmh